Кузьмичев поделился мнением о шансах Тикнизяна перейти в «Лацио»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил возможный переход защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Лацио».

— Верите в то, что «Лацио» положил глаз на Наира Тикнизяна?

— Наверное, скауты приезжали на матч сборной Армении, чтобы ознакомиться с возможностями Тикнизяна, увидеть его игру вживую. Вот это вполне возможно. А в реальный переход, трансфер я на данный момент не верю.

— Почему?

— Все-таки, прежде всего, Тикнизян — профильный игрок обороны с хорошими атакующими качествами. Но если рассматривать его именно как защитника (а для итальянцев очень важны оборонительные функции футболиста), то ему еще, конечно, есть над чем работать. Поэтому сейчас не приходится говорить о возможном переходе Наира в такой клуб, как «Лацио».

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