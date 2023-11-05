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Сегодня, 13:04

Синицын: «Надеюсь, что в матче «Краснодара» и «Крыльев Советов» будет много голов»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча «быков» с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Результат тяжело предсказать, но думаю, будет хорошая игра. Две команды с атакующим потенциалом должны сыграть яркую, результативную игру. Скорее всего, больше с уклоном на атаку. Большое влияние будет иметь то, кто первым забьет. Надеюсь, что будет много голов, и, наверное, назвал бы «Краснодар» фаворитом в этой игре», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 14.00 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» идут на третьей позиции, имея в активе 22 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/sinicyn-nadeyus-chto-v-matche-krasnodar-krylya-sovetov-budet-mnogo-golov-302329/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Андрей Синицын
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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