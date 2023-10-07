Лантратову понадобилось менее 100 матчей, чтобы отбить 10 пенальти в РПЛ

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) отразил десятый пенальти в чемпионатах России.

По количеству отраженных ударов с 11-метровой отметки голкипер красно-зеленых сравнялся с Русланом Нигматуллиным. Чаще футбольную дуэль выигрывали только Сергей Рыжиков, Александр Беленов, Роман Березовский и Игорь Акинфеев.

Но если Лантратов свое десятое спасение совершил всего лишь в 98-й игре, то предыдущему рекордсмену Нигматуллину понадобилось 175 встреч, а Акинфееву — аж 293.

Сколько матчей понадобилось вратарям, чтобы отразить десять пенальти

Вратарь Клубы Матчи Отразил Матч* Илья Лантратов Химки, Локомотив 98 10 98-й Руслан Нигматуллин КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек 190 10 175-й Роман Березовский Зенит, Торпедо, Динамо, Химки 313 14 177-й Александр Беленов Спартак, Кубань, Анжи, Уфа, Факел 318 13 230-й Игорь Акинфеев ЦСКА 550 18 293-й Сергей Рыжиков Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов 353 12 323-й

* Номер матч, в котором отразил 10-й пенальти

Лантратов проводит всего лишь четвертый сезон в премьер-лиге. За это время в его ворота было назначено 30 пенальти, из которых только 16 были реализованы. 10 раз Илья справлялся с ударами сам, еще четырежды исполнители посылали мячи мимо ворот.

Особенно неприятен Лантратов для команд из Краснодарского края. «Быки» допустили в противостоянии с ним четыре осечки, сочинцы — три.

Все незабитые пенальти в ворота Ильи Лантратова в чемпионатах России

Дата Клуб Лантратова Матч Пенальтист Исход 18.08.2020 Химки Тамбов (г) — 0:1 Владимир Обухов Мимо 18.09.2020 Химки Краснодар (г) — 2:7 Маркус Берг Отбил 17.04.2020 Химки Ахмат (г) — 1:3 Владимир Ильин Отбил 01.08.2021 Химки Краснодар (г) — 1:0 Виктор Классон Отбил 27.11.2021 Химки Краснодар (д) — 3:3 Гжегож Крыховяк Отбил 06.03.2022 Химки Локомотив (г) — 2:3 Рифат Жемалетдинов Отбил 13.03.2022 Химки Сочи (д) — 0:0 Артур Юсупов Отбил 26.08.2022 Химки Сочи (г) — 1:4 Кристиан Нобоа Мимо 10.09.2022 Химки Крылья Советов (д) — 0:0 Матео Барач Отбил 08.05.2023 Локомотив Сочи (д) — 3:0 Кристиан Нобоа Отбил 28.05.2023 Локомотив Динамо (г) — 4:2 Федор Смолов Мимо 12.08.2023 Локомотив Крылья Советов (д) — 1:1 Бенхамин Гарре Отбил 19.08.2023 Локомотив Краснодар (г) — 1:1 Эдуард Сперцян Мимо 07.10.2023 Локомотив Урал (г) — 2:2 Илья Ишков Отбил

Вратарь «Локомотива» укрепился на пятой строчке в списке главных врагов пенальтистов. Уже следующий промах позволит Илье догнать Сергея Рыжикова, проведшего в три с половиной раза больше матчей в премьер-лиге.

18 раз не пропустил Роман Березовский, 19 — Александр Беленов, 23 — Игорь Акинфеев. Причем цифры пары лидеров все еще не окончательные.

Все вратари, которым не забили более 10 пенальти в чемпионатах России