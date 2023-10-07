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РПЛ

Сегодня, 15:57

Лантратову понадобилось менее 100 матчей, чтобы отбить 10 пенальти в РПЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболист Илья Лантратов
Илья Лантратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) отразил десятый пенальти в чемпионатах России.

По количеству отраженных ударов с 11-метровой отметки голкипер красно-зеленых сравнялся с Русланом Нигматуллиным. Чаще футбольную дуэль выигрывали только Сергей Рыжиков, Александр Беленов, Роман Березовский и Игорь Акинфеев.

Но если Лантратов свое десятое спасение совершил всего лишь в 98-й игре, то предыдущему рекордсмену Нигматуллину понадобилось 175 встреч, а Акинфееву — аж 293.

Сколько матчей понадобилось вратарям, чтобы отразить десять пенальти

Вратарь

Клубы

Матчи

Отразил

Матч*

Илья Лантратов

Химки, Локомотив

98

10

98-й

Руслан Нигматуллин

КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек

190

10

175-й

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

14

177-й

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа, Факел

318

13

230-й

Игорь Акинфеев

ЦСКА

550

18

293-й

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

353

12

323-й

* Номер матч, в котором отразил 10-й пенальти

Лантратов проводит всего лишь четвертый сезон в премьер-лиге. За это время в его ворота было назначено 30 пенальти, из которых только 16 были реализованы. 10 раз Илья справлялся с ударами сам, еще четырежды исполнители посылали мячи мимо ворот.

Особенно неприятен Лантратов для команд из Краснодарского края. «Быки» допустили в противостоянии с ним четыре осечки, сочинцы — три.

Все незабитые пенальти в ворота Ильи Лантратова в чемпионатах России

Дата

Клуб Лантратова

Матч

Пенальтист

Исход

18.08.2020

Химки

Тамбов (г) — 0:1

Владимир Обухов

Мимо

18.09.2020

Химки

Краснодар (г) — 2:7

Маркус Берг

Отбил

17.04.2020

Химки

Ахмат (г) — 1:3

Владимир Ильин

Отбил

01.08.2021

Химки

Краснодар (г) — 1:0

Виктор Классон

Отбил

27.11.2021

Химки

Краснодар (д) — 3:3

Гжегож Крыховяк

Отбил

06.03.2022

Химки

Локомотив (г) — 2:3

Рифат Жемалетдинов

Отбил

13.03.2022

Химки

Сочи (д) — 0:0

Артур Юсупов

Отбил

26.08.2022

Химки

Сочи (г) — 1:4

Кристиан Нобоа

Мимо

10.09.2022

Химки

Крылья Советов (д) — 0:0

Матео Барач

Отбил

08.05.2023

Локомотив

Сочи (д) — 3:0

Кристиан Нобоа

Отбил

28.05.2023

Локомотив

Динамо (г) — 4:2

Федор Смолов

Мимо

12.08.2023

Локомотив

Крылья Советов (д) — 1:1

Бенхамин Гарре

Отбил

19.08.2023

Локомотив

Краснодар (г) — 1:1

Эдуард Сперцян

Мимо

07.10.2023

Локомотив

Урал (г) — 2:2

Илья Ишков

Отбил

Вратарь «Локомотива» укрепился на пятой строчке в списке главных врагов пенальтистов. Уже следующий промах позволит Илье догнать Сергея Рыжикова, проведшего в три с половиной раза больше матчей в премьер-лиге.

18 раз не пропустил Роман Березовский, 19 — Александр Беленов, 23 — Игорь Акинфеев. Причем цифры пары лидеров все еще не окончательные.

Все вратари, которым не забили более 10 пенальти в чемпионатах России

Вратарь

Матчи

Пенальти

Отразил

Мимо/штанга

Не забито

Игорь Акинфеев

550

68

18

5

23

Александр Беленов

318

57

13

6

19

Роман Березовский

313

52

14

4

18

Сергей Рыжиков

353

48

12

3

15

Илья Лантратов

98

30

10

4

14

Илья Близнюк

123

29

8

4

12

Андрей Новосадов

168

30

9

3

12

Руслан Нигматуллин

190

35

10

2

12

Сослан Джанаев

220

38

8

3

11

Сергей Песьяков

233

56

8

3

11

Антон Шунин

299

47

6

5

11

Гильерме

306

45

7

4

11

Вячеслав Малафеев

328

41

7

4

11

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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