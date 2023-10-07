Лантратову понадобилось менее 100 матчей, чтобы отбить 10 пенальти в РПЛ

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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) отразил десятый пенальти в чемпионатах России.
По количеству отраженных ударов с 11-метровой отметки голкипер красно-зеленых сравнялся с Русланом Нигматуллиным. Чаще футбольную дуэль выигрывали только Сергей Рыжиков, Александр Беленов, Роман Березовский и Игорь Акинфеев.
Но если Лантратов свое десятое спасение совершил всего лишь в 98-й игре, то предыдущему рекордсмену Нигматуллину понадобилось 175 встреч, а Акинфееву — аж 293.
Сколько матчей понадобилось вратарям, чтобы отразить десять пенальти
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Отразил
|
Матч*
|
Илья Лантратов
|
Химки, Локомотив
|
98
|
10
|
98-й
|
Руслан Нигматуллин
|
КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек
|
190
|
10
|
175-й
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
14
|
177-й
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа, Факел
|
318
|
13
|
230-й
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
550
|
18
|
293-й
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
353
|
12
|
323-й
* Номер матч, в котором отразил 10-й пенальти
Лантратов проводит всего лишь четвертый сезон в премьер-лиге. За это время в его ворота было назначено 30 пенальти, из которых только 16 были реализованы. 10 раз Илья справлялся с ударами сам, еще четырежды исполнители посылали мячи мимо ворот.
Особенно неприятен Лантратов для команд из Краснодарского края. «Быки» допустили в противостоянии с ним четыре осечки, сочинцы — три.
Все незабитые пенальти в ворота Ильи Лантратова в чемпионатах России
|
Дата
|
Клуб Лантратова
|
Матч
|
Пенальтист
|
Исход
|
18.08.2020
|
Химки
|
Тамбов (г) — 0:1
|
Владимир Обухов
|
Мимо
|
18.09.2020
|
Химки
|
Краснодар (г) — 2:7
|
Маркус Берг
|
Отбил
|
17.04.2020
|
Химки
|
Ахмат (г) — 1:3
|
Владимир Ильин
|
Отбил
|
01.08.2021
|
Химки
|
Краснодар (г) — 1:0
|
Виктор Классон
|
Отбил
|
27.11.2021
|
Химки
|
Краснодар (д) — 3:3
|
Гжегож Крыховяк
|
Отбил
|
06.03.2022
|
Химки
|
Локомотив (г) — 2:3
|
Рифат Жемалетдинов
|
Отбил
|
13.03.2022
|
Химки
|
Сочи (д) — 0:0
|
Артур Юсупов
|
Отбил
|
26.08.2022
|
Химки
|
Сочи (г) — 1:4
|
Кристиан Нобоа
|
Мимо
|
10.09.2022
|
Химки
|
Крылья Советов (д) — 0:0
|
Матео Барач
|
Отбил
|
08.05.2023
|
Локомотив
|
Сочи (д) — 3:0
|
Кристиан Нобоа
|
Отбил
|
28.05.2023
|
Локомотив
|
Динамо (г) — 4:2
|
Федор Смолов
|
Мимо
|
12.08.2023
|
Локомотив
|
Крылья Советов (д) — 1:1
|
Бенхамин Гарре
|
Отбил
|
19.08.2023
|
Локомотив
|
Краснодар (г) — 1:1
|
Эдуард Сперцян
|
Мимо
|
07.10.2023
|
Локомотив
|
Урал (г) — 2:2
|
Илья Ишков
|
Отбил
Вратарь «Локомотива» укрепился на пятой строчке в списке главных врагов пенальтистов. Уже следующий промах позволит Илье догнать Сергея Рыжикова, проведшего в три с половиной раза больше матчей в премьер-лиге.
18 раз не пропустил Роман Березовский, 19 — Александр Беленов, 23 — Игорь Акинфеев. Причем цифры пары лидеров все еще не окончательные.
Все вратари, которым не забили более 10 пенальти в чемпионатах России
|
Вратарь
|
Матчи
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
550
|
68
|
18
|
5
|
23
|
Александр Беленов
|
318
|
57
|
13
|
6
|
19
|
Роман Березовский
|
313
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Сергей Рыжиков
|
353
|
48
|
12
|
3
|
15
|
Илья Лантратов
|
98
|
30
|
10
|
4
|
14
|
Илья Близнюк
|
123
|
29
|
8
|
4
|
12
|
Андрей Новосадов
|
168
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Руслан Нигматуллин
|
190
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Сослан Джанаев
|
220
|
38
|
8
|
3
|
11
|
Сергей Песьяков
|
233
|
56
|
8
|
3
|
11
|
Антон Шунин
|
299
|
47
|
6
|
5
|
11
|
Гильерме
|
306
|
45
|
7
|
4
|
11
|
Вячеслав Малафеев
|
328
|
41
|
7
|
4
|
11