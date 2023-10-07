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Сегодня, 15:37

Галактионов — о ничьей с «Уралом»: «Не имеем права допускать такие легкие ошибки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«"Ляпы» в обороне нужно убрать, потому что такие легкие ошибки мы не имеем права допускать. Команда бьётся, все нацелены на то, чтобы показать результат. И это уже системно, что мы в концовке вырываем свои очки. Здесь движение вперед в любом случае есть», – цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» с 19 очками идет на третьем месте в РПЛ после 11 матчей. «Урал» (16 очков) занимает пятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Виктора Гончаренко дома сыграет с «Сочи» 22 октября. «Локо» примет «Динамо» 21-го числа.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Михаил Галактионов
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