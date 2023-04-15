Лебеденко о возвращении Самсонова в состав «Торпедо»: «Для него это родной клуб. Это важно в сегодняшних реалиях»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал «СЭ» возвращение защитника Артема Самсонова в основной состав при новом главном тренере Жозепе Клотете.

— При Клотете Самсонов вернулся в состав «Торпедо». Насколько легче играть, когда есть опытные игроки, как вы, Самсонов и Рязанцев?

— Это хороший вариант, когда есть сплав молодости и опыта. Для Артема и тех людей, которых вы назвали, «Торпедо» — это родной клуб. Все знают, что мы будем биться за команду до последнего. Тренер знает, что мы тут провели огромное количество времени и за не подпись в контракте играем. Это важно в сегодняшних реалиях, — сказал Лебеденко «СЭ».

Сообщалось, что защитники «Торпедо» Самсонов и Андрей Евдокимов были отправлены играть в «Торпедо-2» из-за конфликта с бывшим главным тренером автозаводцев Андреем Талалаевым.