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Сегодня, 11:15

Лебеденко верит, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко верит, что его команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Главное — исправить ситуацию в чемпионате. Верю, что удастся избежать вылета, все ребята верят в это. Андрей Талалаев сказал, что он бы не приходил в команду, если бы не верил. Ситуация тяжелая, но не критическая — приложим все силы, чтобы исправить ее. Думаю, работа нового тренера уже видна, но со стороны виднее. Мы чуть перестроились, уже есть наработки: если раньше мы очень робко доходили до ворот соперника, то сейчас у нас есть подходы», — приводит ТАСС слова Лебеденко.

После 13 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 6 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/16105311
Игорь Лебеденко
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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