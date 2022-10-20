Лебеденко верит, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко верит, что его команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Главное — исправить ситуацию в чемпионате. Верю, что удастся избежать вылета, все ребята верят в это. Андрей Талалаев сказал, что он бы не приходил в команду, если бы не верил. Ситуация тяжелая, но не критическая — приложим все силы, чтобы исправить ее. Думаю, работа нового тренера уже видна, но со стороны виднее. Мы чуть перестроились, уже есть наработки: если раньше мы очень робко доходили до ворот соперника, то сейчас у нас есть подходы», — приводит ТАСС слова Лебеденко.

После 13 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 6 очками.