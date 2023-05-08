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Сегодня, 20:40

Леонченко заявил, что «Локомотив» урегулирует вопрос с активным участием Дзюбы в проектах на YouTube

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о планах клуба на летнее межсезонье.

— Насколько сильно поменяется состав в межсезонье?

— Мы находимся в стадии стабилизации команды. Когда большое количество игроков меняется, очень сложно, требуется время для того, чтобы сыграться. Не думаю, что будут большие изменения.

Мы удовлетворены той работой, которую делает тренерский штаб, команда и вообще клуб. Есть улучшение игры и результата. Мы хотим большего.

— Будет 2-3 изменения?

— Не буду называть цифры. Много факторов, которые могут повлиять, которые касаются из вне. Вы все их прекрасно знаете.

— Чувствуете давление общественности из-за слухов, что вы якобы покините пост генерального директора?

— Сегодня мы в очередной раз чувствовали поддержку болельщиков, мы их за это благодарим. Больше ничего не чувствую. Все поддерживают «Локомотив», и мы рады, что у нас улучшились результаты.

— Много обсуждается участие Дзюбы в интернет-платформах.

— Нас интересует в первую очередь футболист.

— Насколько портит имидж клуба активное участие Дзюбы в проектах на YouTube? Все-таки нецензурная брань, а шоу смотрят подростки и дети.

— Это важно, я согласен. Вопрос будет урегулирован. Думаю, что будут правильно выводы сделаны.

— Продление контракта с Дзюбой — это первоначальная задача менеджмента клуба?

— У нас задач много. Мы хотим сделать шаги, которые приведут к стабильному и хорошему качеству игры и результату. Поэтому вопросы продления контракта, приглашение новый футболистов или расставание — это вопросы, которыми спортивный блок активно занимается. Думаю, что мы все вместе придем к правильному решению.

— В новом контракте Дзюбы будет пункт об участии в различных шоу?

— У нас все зафиксировано. Надеюсь, что будет все в порядке. Это важно, я согласен, — сказал Леонченко.

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» разгромил «Сочи» (3:0). После этого команда Михаила Галактионова с 35 очками поднялась на девятое место в РПЛ.

Артем Дзюба
Владимир Леонченко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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