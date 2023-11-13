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Сегодня, 09:15

Федун — о возможном конфликте Абаскаля и Соболева: «Видел недовольное лицо Александра»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном конфликте между главным тренером Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

В матче против «Ростова» в 15-м туре РПЛ форвард вышел на замену на 87-й минуте.

«Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли в ней конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле», — сказал Федун «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 15-го тура дома обыграл &laquo;Ростов&raquo; (2:1). «Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 24 очка за 15 туров.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
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