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Сегодня, 09:00

Федун назвал важный фактор победы «Спартака» над «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году. Слава богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол», — сказал Федун «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 15-го тура дома обыграл &laquo;Ростов&raquo; (2:1). «Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».

ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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