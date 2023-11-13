Федун назвал важный фактор победы «Спартака» над «Ростовом»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году. Слава богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».