Федун — о будущем Джикии: «Он еще поможет «Спартаку»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» высказал мнение о будущем защитника и капитана команды Георгия Джикии.

«Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник. А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну, или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», — сказал Федун «СЭ».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 6 из 9 матчей РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. На данный момент игрок восстанавливается после ушиба бедра.

«Спартак» после победы над «Ростовом» (2:1) набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».