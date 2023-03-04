Федун: «Не знаю, будем ли бороться за чемпионство, но за Кубок — должны»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ» высказался о матче 18-го тура РПЛ, где красно-белые сыграли вничью против «Урала».

«Судейство? Не комментирую. Матч был неплохой. Гончаренко умеет строить команды. «Урал» очень хорошо выглядит. Очень цепкая команда, с такими очень тяжело играть. Не знаю, будем ли мы бороться за чемпионство, но за Кубок Росси — должны. Это хорошая репетиция перед кубковыми матчами», — сказал Федун «СЭ».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.