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Сегодня, 12:38

Слуцкий — о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище»

Виталий Косик
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о бывшем полузащитнике сборной России Александре Мостовом.

«Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные действительно, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными какими-то бесконечными поступками. Ты можешь остаться, по существу, у разбитого корыта», — приводит слова Слуцкого сайт Первого канала.

Также специалист заявил, что из-за неосторожных поступков и высказываний экс-футболист может потерять популярность.

«Потому что тебе кажется, что сегодня ты интересен, тебе звонят — такое продолжение известности. Но на самом деле все уже окружающие, абсолютно все окружающие воспринимают тебя как фрика и уже даже не помнят, то есть ты даже не смог сохранить свое шикарное футбольное прошлое. Мне всегда очень обидно за таких людей. Ну, это их путь», — добавил Слуцкий.

В период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Источник: https://www.1tv.ru/podcasts/futbol-ne-hokkey-hokkey-ne-futbol/vypuski/futbol-ne-hokkey-leonid-sluckiy-vypusk-ot-04-02-2023
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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