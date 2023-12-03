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Сегодня, 13:04

Лепехин объяснил плохой старт Изидора в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал игру французского форварда сине-бело-голубых Вильсона Изидора.

«Не думаю, что Изидора брали с целью лишь ослабить «Локомотив». На него все-таки рассчитывали, считали, что он будет давать результат в атаке, влиять на исходы матчей и добавлять вариативности в последней трети поля. Но любой переход футболиста — это риск как для самого футболиста, так и для клуба. Футболист себя проявляет в одних условиях, в одном клубе, коллективе. После перехода в другую команду у него меняется абсолютно все, вплоть до каких-то бытовых вопросов. В таких условиях не каждый футболист может держаться на том же уровне, что был прежде. На мой взгляд, это объективная причина, которая объясняет не самую лучшую форму футболиста. Пока Изидор не может себя проявить в «Зените». Мы знаем много случаев, когда люди, хорошо играющие в одних командах, в других показывали себя не так ярко или вовсе угасали. Поэтому в случае Изидора не стоит ни его винить, ни клуб», — приводит слова Лепехина Legalbet.

23-летний француз выступает за «Зенит» с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 12 матчей и забил два мяча.

Источник: https://legalbet.ru/news/ne-stoit-vinit-klub-lepyohin-obyasnil-plohoj-start/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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