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РПЛ

Сегодня, 13:05

ЦСКА — «Ростов»: что происходит на стадионе перед матчем в снегопад

Руслан Минаев
Трактор помогает убирать снег с поля.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Игроки ЦСКА и «Ростова» оценили газон стадиона «ВЭБ Арена» перед матчем 17-го тура РПЛ.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что такой же снегопад был во время его дебюта за армейцев.

«Знаешь, когда было последний раз? Когда я дебютировал. Такая погода была», — приводит слова форварда Telegram-канал ЦСКА.

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил погоду в Москве.

«Хорошо да? Красота», — приводит слова хавбека пресс-служба «Ростова».

Тренер «Ростова» Виктор Онопко такому снегопаду не удивлен.

«Нормально. Было и хуже», — сказал Онопко.

Матч ЦСКА — «Ростов» должен начаться в 14.00 мск. Окончательное решение о проведении игры принимают судья и делегат. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Виктор Онопко
Федор Чалов
Хорен Байрамян
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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