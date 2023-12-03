Сегодня, 13:05
Игроки ЦСКА и «Ростова» оценили газон стадиона «ВЭБ Арена» перед матчем 17-го тура РПЛ.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что такой же снегопад был во время его дебюта за армейцев.
«Знаешь, когда было последний раз? Когда я дебютировал. Такая погода была», — приводит слова форварда Telegram-канал ЦСКА.
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил погоду в Москве.
«Хорошо да? Красота», — приводит слова хавбека пресс-служба «Ростова».
Тренер «Ростова» Виктор Онопко такому снегопаду не удивлен.
«Нормально. Было и хуже», — сказал Онопко.
Матч ЦСКА — «Ростов» должен начаться в 14.00 мск. Окончательное решение о проведении игры принимают судья и делегат. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.