Личка — о моменте у ворот «Динамо»: «Песьяков — отличный голкипер, а сегодня мог стать хорошим нападающим»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал эпизод из концовки матча против «Ростова» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

В концовке встречи голкипер «Ростова» прибежал на подачу углового у ворот «Динамо». Мяч прилетел к Песьякову, но он пробил головой выше перекладины, после чего прозвучал финальный свисток.

«Во второй половине у нас было много выходов, которые мы не реализовали. И это сказалось в конце игры. Соперник почувствовал, что может забить с углового или кросса. Так, и получилось. Сергей Песьяков — отличный голкипер, а сегодня ещё мог стать и хорошим нападающим. Хорошо для нас, что он не попал в ворота», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» набрало 14 очков и поднялось на второе место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые на своем поле примут «Пари НН». Игра пройдет 15 сентября.