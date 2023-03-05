Литвинов не считает матч против «Урала» самым успешным для себя за «Спартак»: «Надо было выиграть»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он матч против «Урала» (2:2) самым успешным в своей карьере за «Спартак». Футболист впервые оформил дубль в официальном матче за первую команду.

«Можно ли назвать этот матч самым успешным в моей карьере за «Спартак? Нет. Надо было выиграть, тогда был бы успешный. Дубль не так важен, когда ты не выиграл. Футбол — командный вид спорта. Самое важное, чтобы «Спартак» побеждал», — сказал Литвинов «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.