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4 сентября, 16:20

«Локомотив» — «Ахмат»: стартовые составы команд. Шелия займет место в воротах грозненцев

Иван Шитик
Корреспондент

«Локомотив» в рамках 8-го тура РПЛ на своем поле примет «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

В стартовый состав грозненцев вернулся голкипер Гиорги Шелия, у которого, по слухам, был конфликт с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпук, Керк, Игнатьев, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Мампасси, Митай, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Багамаев Раков, Раконьяц.

«Ахмат»: Шелия, Уцией, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Ташаев, Богосавац, Ибишев, Кадыров, Камилов, Фольмер, Ильин, Агаларов.

Гиорги Шелия
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
3
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