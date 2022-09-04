«Локомотив» — «Ахмат»: стартовые составы команд. Шелия займет место в воротах грозненцев

«Локомотив» в рамках 8-го тура РПЛ на своем поле примет «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

В стартовый состав грозненцев вернулся голкипер Гиорги Шелия, у которого, по слухам, был конфликт с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпук, Керк, Игнатьев, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Мампасси, Митай, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Багамаев Раков, Раконьяц.

«Ахмат»: Шелия, Уцией, Журавлев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Ташаев, Богосавац, Ибишев, Кадыров, Камилов, Фольмер, Ильин, Агаларов.