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Сегодня, 18:00

«Локомотив» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» и ЦСКА сыграют 13 апреля в 24-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Локомотива» Максим Ненахов и Антон Миранчук.
Максим Ненахов и Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» 13 апреля дома встретится с ЦСКА в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «РЖД Арена» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию встречи «Локомотив» — ЦСКА покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Премьер» с 19.20.

Следите за ключевыми событиями игры «Локомотив» — ЦСКА с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» с главным тренером Михаилом Галактионовым занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 баллами. ЦСКА под руководством Владимира Федотова идет на четвертой строчке с 36 очками.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния «Локо» и ЦСКА.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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