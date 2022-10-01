«Локомотив» — «Урал»: гости открыли счет на 7-й минуте

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов отличился в матче 11-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Он открыл счет уже на 7-й минуте встречи — 1:0.

Каштанов получил мяч в штрафной, развернулся и нанес удар в угол ворот «Локо».