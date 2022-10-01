«Локомотив» — «Урал»: Мишкич забил гол во втором тайме

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич стал автором гола в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива».

Он сделал счет 4:0 в пользу команды из Екатеринбурга.

После подачи со стандарта Юрий Газинский головой сбросил мяч на партнера, который с близкого расстояния поразил ворота.