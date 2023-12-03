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Сегодня, 18:56

«Локомотив» победил «Зенит», сине-бело-голубые упустили лидерство в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Локомотив» — «Зенит» — 3:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» дома обыграл «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России — 3:1. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Игра должна была начаться в 16.30 мск, но из-за сильного снегопада была перенесена на 17.00.

На 8-й минуте «Локомотив» открыл счет после того, как форвард команды Максим Глушенков выполнил подачу с углового, мяч попал в руки вратаря «Зенита» Михаила Кержакова и залетел в сетку.

Форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счет на 41-й минуте.

Во втором тайме травму получил полузащитник железнодорожников Артем Карпукас. Вместо него на поле на 56-й минуте вышел Антон Миранчук. Через 3 минуты нападающий «Локомотива» Максим Глушенков вывел команду вперед. Он забил после навеса Миранчука со стандарта.

На 88-й минуте третий гол железнодорожников забил защитник Наир Тикнизян. Голевую передачу отдал Артем Дзюба.

«Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» находится на 6-й строчке (28 очков).

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Зенит

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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