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Сегодня, 15:14

Ловчев объяснил, почему Дзюба не может найти команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал причины, по которым четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» Артем Дзюба до сих пор остается без клуба.

«В чем проблема Дзюбы? Только он может рассказать. Может, мало предлагают или условия постоянно какие-то невыгодные для Артема. Вот ситуация с «Торпедо» прояснилась. Я очень уважаю Талалаева и знаю, что ему нужен был Дзюба для спасения и развития команды. В «Торпедо» нужен был лидер, который готов доказывать и вести вперед. Дзюба идеально бы вписался, но совет директоров не торопился и сомневался в таком приобретении, поэтому они сказали Талалаеву, чтобы тот взял Дзюбу на сборы, а там бы уже решили. На такое предложение Артем мог обидеться, поэтому так все и сорвалось. Пока Дзюба думает, как лучше поступить, но в первую лигу он уже точно не пойдет — слишком большая фигура. Да и заканчивать карьеру пока не нужно, он поможет своей будущей команде обязательно. Да, у него могут быть большие запросы, но у денег есть свойство заканчиваться. Чем дольше он ищет клуб, тем меньше будут предлагать», — приводит слова Ловчева Sport24.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-02-lovchev-obyasnil-pochemu-dzyuba-ne-mozhet-nayti-komandu-chem-dalshe-ishchet-klub-tem-menshe-budut-predlagat
Артем Дзюба
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
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