Терехин о неприличном жесте Соболева: «В наше время сразу получил бы в пятак»

Лучший бомбардир в истории «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о поведении форварда «Спартака» Александра Соболева во время матча с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

Нападающий красно-белых показал неприличные жест защитнику армейцев Виллиану Роше. После чего оба были удалены с матча.

«Когда мы играли в 90-е, такое было невозможно, все друг друга уважали. А если бы кто-то так показал, то ему сразу дали бы в пятак. До чего докатились! Какие могут быть Соболеву оправдания? Кто-то говорит: его провоцировали. А раньше не провоцировали? Толкались, пихались, но до такого не доходило. Дайте ему игр 10 дисквалификации! Тренерам дают за брошенные бутылки, Карпину за какие-то разговоры, а тут потеря человеческого облика на глазах всей страны», — цитирует Терехина Metaratings.ru.

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.