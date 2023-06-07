Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: кого выбрали Джикия и Соболев

8 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ.

Мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2022/23. До публикации итогов расскажем, за кого голосовали игроки лиги.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал лучшим игроком сезона в РПЛ партнера по команде Квинси Промеса. На второй строчке он расположил другого одноклубника — нападающего Александра Соболева, а на третьей — полузащитника москвичей Романа Зобнина.

Тройка форварда красно-белых Александра Соболева выглядит следующим образом: 1. Джикия. 2. Промес. 3. Александр Селихов («Спартак»).

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2022/23 — в полночь в «СЭ».

Лучшим игроком РПЛ-2021/22 по опросу футболистов стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо.