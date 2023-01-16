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Сегодня, 17:07

Лукин рассказал, что Акинфеев устраивал игрокам ЦСКА проверки на знание истории клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин признался, что хорошо знает историю клуба и его легенд.

«Не расстраиваю ли Акинфеева проблемами в истории ЦСКА, как Карпов? Нет. На теории нам показывали старые нарезки. Игорь показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» Я сразу: «Естественно!» И правда знал, но на секунду у меня вылетело из головы. Такое давление было! Но сказал уверенно. На сборах в бане Акинфеев тоже кому-то проверку устраивал по истории ЦСКА. Так я метнулся в комнату и нырял в конспекты по ЦСКА. Шучу, на самом деле я с детства ходил на стадион и знал все факты. И готов к новым вопросам!» — приводит слова Лукина Sport24.

На данный момент ЦСКА находится на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-16-pokazal-na-olicha-znayesh-kto-eto-igrok-tsska-lukin-rasskazal-kak-akinfeyev-ustraival-proverku-po-istorii-kluba
Игорь Акинфеев
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