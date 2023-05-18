Мацуев — о матче «Спартака» с ЦСКА: «Дерби — единственная отдушина в нашем чемпионате»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с корреспондентом «СЭ» ожиданиями от матча «Спартака» против ЦСКА в 28-м туре чемпионата России.

«На каких бы местах и в каком бы состоянии ни находились команды, дерби — это всегда бескомпромиссная борьба. Предсказать победителя невозможно практически никогда. Когда близко «Спартак» и ЦСКА, когда играет твоя любимая команда, ты ждешь настоящего, красивого спектакля. Такие дерби — единственная отдушина в нашем чемпионате. Чемпион ясен, еврокубков нет, можно полагаться только на ностальгические воспоминания. Сейчас каждой из команд нужно продемонстрировать все, на что они способны, выложиться на 150% и, главное, показать красивый футбол для зрителей, чтобы футболисты не забывали, для кого играют», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.