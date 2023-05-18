Кавазашвили: «Абаскаль отличается от других иностранных тренеров, которые приходили в «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.

«Гильермо Абаскаль сильно отличается от других иностранных тренеров, которые приходили в «Спартак». В первые несколько дней его успели раскритиковать все, кто только мог. Особенно после проигранного «Зениту» Суперкубка России. Я был в их числе, но меня тогда неправильно поняли. Журналист выделил самое плохое и опубликовал эти слова. Мне было обидно как спартаковцу за это поражение. И на Абаскаля я зла не держал никогда. Сейчас я им полностью доволен и хочу его поддержать перед сложной игрой с ЦСКА. Потому что Абаскаль сразу начал ставить атакующий футбол. Когда от вратаря защита начинает быструю и темповую атаку за счет передачи мяча вперед, где двигается вся команда. Первый круг они провели прекрасно. Но во втором наступил спад. Из него нужно просто выбраться», — цитирует Кавазашвили RT.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров. 21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.