Малком обратился к болельщикам «Зенита»: «Ухожу с ощущением, что теперь я один из вас»

Бывший нападающий «Зенита» Малком, который перешел в «Аль-Хиляль», обратился к фанатам сине-бело-голубых.

На Youtube-канале «Зенита» вышел ролик с обращением 26-летнего бразильца под названием «Малком: (не) последнее слово».

«Привет всем болельщикам! Сегодня грустный день для меня и моей семьи. Все, что я могу сказать вам – слова благодарности за то, что мне довелось здесь пережить за практически четыре года. Они были наполнены эмоциями, победами и титулами. Слава богу забивать мячи мне тоже удавалось часто!

Было много радостных моментов и счастья. Начало моего пути в «Зените» было грустным, ведь я получил травму, но затем смог быстро восстановиться и вернуться на поле, чтобы вновь делать то, что люблю всей душой – играть в футбол.

Я очень-очень рад каждой мелочи, которая случилась здесь со мной, каждому матчу, всему тому опыту, что я получил за это время. И я не говорю вам «Прощайте», я говорю «До встречи». Ухожу с особенным ощущением, что теперь я один из вас, очередной поклонник «Зенита». И я уверен – без меня сине-бело-голубые продолжат побеждать и завоевывать трофеи!

Большое спасибо всем игрокам, представителям тренерского штаба и сотрудникам клуба, с которыми я разделил здесь много замечательных моментов. Я пришел сюда простым поклонником клуба, а ухожу тем, кто несет любовь к «Зениту» глубоко в сердце. И мысленно буду рядом с командой в каждом матче, пускай и находясь далеко по расстоянию

Мне очень приятно, что в жизни появился новый вызов, новая спортивная цель, но я продолжу поддерживать «Зенит» даже издалека! И сейчас хочу сказать... «Зенит», Питер, я тебя люблю», – сказал Малком.