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Сегодня, 09:18

Малком: «С каждым годом побеждать в РПЛ все сложнее»

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Полузащитник «Зенита» Малком высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Многие специалисты отмечают, что уровень РПЛ упал по сравнению с предыдущими сезонами? Мне так не кажется. С каждым годом побеждать все сложнее. С самого первого сезона в «Зените» я на себе ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России.

Здесь все клубы борются за результат, не сдаются. Поверьте, нам очень непросто было завоевать все наши последние титулы. На нас все настраиваются как на решающий матч. Кто-то действует больше от обороны, кто-то от защиты, но все хотят отобрать у нас очки", — приводит слова Малкома «Российская газета».

26-летний футболист перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за 40 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ бразилец делит первую строчку в списке лучших бомбардиров вместе с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 16 голов.

Источник: https://rg.ru/2023/03/30/malkom-moia-missiia-v-zenite-ne-zavershena.html
Малком Филипе (Малком)
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