В «Зените» сообщили, что Вендел проходит углубленное медицинское обследование

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о будущем полузащитника Вендела.

«Вендел проходит углубленное медицинское обследование сегодня. По итогам будем смотреть дальше», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург во вторник, 25 июля. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист изъявил желание найти новый клуб.