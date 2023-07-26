Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

В «Зените» сообщили, что Вендел проходит углубленное медицинское обследование

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о будущем полузащитника Вендела.

«Вендел проходит углубленное медицинское обследование сегодня. По итогам будем смотреть дальше», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург во вторник, 25 июля. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист изъявил желание найти новый клуб.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Российская фигуристка рассказала, как ей не хватало денег на хлеб
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
В «Зените» заявили, что отказали «Црвене Звезде» на запрос об аренде Эраковича: «Тема закрыта»
Малком улетел для прохождения медобследования, но посетит один из ближайших домашних матчей «Зенита»
Защитник ЦСКА Дивеев успешно перенес операцию на голеностопе в Германии
«Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА из-за нежелания усиливать конкурентов
На Захаряна, кроме «Лацио», претендуют также «Страсбур» и «Дженоа»
Представители Санчеса продолжают работу по переходу защитника в «Спартак», несмотря на возможный запрет АПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Оренбурга» Оганесян: «Будем рады, если у Лички все получится в «Динамо»

Малком улетел для прохождения медобследования, но посетит один из ближайших домашних матчей «Зенита»