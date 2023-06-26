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Сегодня, 13:15

Марин: «Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим с ним коммуникацию»

Алина Савинова
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин объяснил, почему некоторым игрокам команды будет проще наладить контакт с новым главным тренером Иржи Ярошиком.

«Я лично немного осведомлен о нашем новом тренере. Знаю, что, будучи игроком, он поиграл в России. Надеюсь, что у нас с ним все будет хорошо. Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим коммуникацию с новым тренером. Это очень важный момент», — цитирует Марина Metaratings.ru.

Ярошик был назначен главным тренером «Оренбурга» после ухода в «Динамо» Марцела Лички.

Будучи футболистом, чех выступал за «Челси», «Селтик», «Спарту», «Крылья Советов», ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, и другие команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/marin-yaroshik-znaet-ispanskii-kruto-my-bystro-naladim-kommunikaciyu-s-novym-trenerom-261541/
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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