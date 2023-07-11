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Сегодня, 21:45

Марио Фернандес прибудет в Петербург в ближайшие дни, но контракт с «Зенитом» пока не подписан

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник сборной России Марио Фернандес, который переходит в «Зенит» из бразильского «Интернасионала», должен прибыть в Санкт-Петербург в ближайшее время.

Как стало известно «СЭ», контракт с 32-летним футболистом пока не подписан — это произойдет уже в Северной столице после медосмотра. При этом матч за OLIMBPET Суперкубок России с ЦСКА (15 июля, Казань) он точно пропустит.

По нашей информации, заключение договора с Марио Фернандесом не означает автоматическое расставание команды Сергея Семака с одним из вероятных конкурентов новичка — 29-летним Алексеем Суторминым (соглашение до конца июня 2025 года).

Тренерский штаб рассчитывает на игрока, способного выступать не только на правой бровке, но и на других позициях. Если сам Сутормин не проявит инициативу перехода, то, скорее всего, останется у чемпионов страны.

Марио Фернандес. Переход Фернандеса в «Зенит» — шок. Сразу по трем причинам

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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