Мартин Якубко: «Хотелось бы объяснений от ФИФА и УЕФА — как России вернуться в турниры»

Экс-нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о вариантах возвращения российских команд в международные турниры.

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

«Считаю, что пока вся ситуация не уляжется, как-нибудь не закончится, мало шансов, что Россию вернут в официальные матчи. Но мне было бы интересно узнать, какие требования у ФИФА и УЕФА, что они хотят от российских спортсменов. Про это никто говорит, и потому непонятно. Если вы сказали, что исключаете клубы из Лиги чемпионов, так скажите, что конкретно надо сделать, чтобы вернуться обратно. Я пока не понимаю, что требуется от российских спортсменов и клубов, а было бы интересно узнать», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.