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Сегодня, 17:08

Мартин Якубко: «Хотелось бы объяснений от ФИФА и УЕФА — как России вернуться в турниры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о вариантах возвращения российских команд в международные турниры.

Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.

«Считаю, что пока вся ситуация не уляжется, как-нибудь не закончится, мало шансов, что Россию вернут в официальные матчи. Но мне было бы интересно узнать, какие требования у ФИФА и УЕФА, что они хотят от российских спортсменов. Про это никто говорит, и потому непонятно. Если вы сказали, что исключаете клубы из Лиги чемпионов, так скажите, что конкретно надо сделать, чтобы вернуться обратно. Я пока не понимаю, что требуется от российских спортсменов и клубов, а было бы интересно узнать», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: РБ Спорт

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Мартин Якубко
РФС
УЕФА
ФИФА
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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