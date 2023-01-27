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Экс-нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о вариантах возвращения российских команд в международные турниры.
Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.
«Считаю, что пока вся ситуация не уляжется, как-нибудь не закончится, мало шансов, что Россию вернут в официальные матчи. Но мне было бы интересно узнать, какие требования у ФИФА и УЕФА, что они хотят от российских спортсменов. Про это никто говорит, и потому непонятно. Если вы сказали, что исключаете клубы из Лиги чемпионов, так скажите, что конкретно надо сделать, чтобы вернуться обратно. Я пока не понимаю, что требуется от российских спортсменов и клубов, а было бы интересно узнать», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
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