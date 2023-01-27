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Сегодня, 17:00

Абаскаль подвел итоги первого зимнего сбора «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» подвел итоги первого тренировочного сбора красно-белых в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Первый шаг мы сделали. Было непросто, команда находилась под нагрузками. У нас были очень интенсивные тренировки, особенно на второй неделе. Было и по две тренировки в день. В этих матчах мы играли под нагрузками, нам не хватало свежести, мы это понимали. Мы довольны этим периодом. Пришло время, чтобы распределять нагрузки по-другому. Будем двигаться дальше. Результат влияет на восприятие. Я рад, что мы положительно завершили две игры, не так много позволяли создавать соперникам. Хотя, безусловно, счет и результат в таких матчах стоят не на первом месте. Мы смотрели на определенные показатели. Нам нужно было снова найти свои тайминг, сыгранность, свежесть. Это было самое важное. И в целом мы довольны», — сказал Абаскаль «СЭ».

С 30 января по 11 февраля «Спартак продолжит подготовку в Абу-Даби, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Гильермо Абаскаль. «Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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