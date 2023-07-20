Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:37

Мартин Якубко: «У Ярошика все получится в РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о перспективах чешского тренера Иржи Ярошика в «Оренбурге».

«Про тактику Ярошика в «Оренбурге» еще очень рано говорить, он только будет подстраивать команду под систему, в которую хочет играть. Я следил за Иржи в Чехии, разговаривал с друзьями, которые интенсивно смотрят чешский футбол. Все довольны его работой. Он действительно не добился мегауспехов, но у него и не было такой команды, чтобы говорить о чемпионстве или титулах. Надо подождать, дать ему немного времени. Он играл в России, отлично понимает, какие там условия, как работают русские команды. Иностранцам, никогда не бывшим раньше в России, в разы тяжелее, они сталкиваются со многими специфическими ситуациями, которых нет в Европе. Так что прошлый опыт пойдет ему на пользу и я думаю, что у Иржи в РПЛ все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

23 июля «Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-u-yaroshika-vse-poluchitsya-v-rpl-v-chehii-im-by-li-dovol-ny/
Мартин Якубко
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов после поражения от фарерского клуба
Полиция нашла подростка, убившего сверстника и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы
Песков прокомментировал заявление МО о судах в Черном море
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Пономарев: «Малком сморозил ерунду о шансах ЦСКА против «Зенита»
Агент Селюк: «Малкома надо сейчас продавать, потому что больше уже не дадут»
Сорокин может покинуть «Краснодар» этим летом
Семак оценил форму игроков «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
«Спартак» — «Оренбург»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ
«Фейеноорд» не готов платить «Динамо» больше 8 миллионов евро за Захаряна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булавин: «Зениту» не хватает разнообразия, когда на поле много бразильцев»

Полузащитник «Спартака» Медина, вероятнее всего, сможет сыграть с «Оренбургом»