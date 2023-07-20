«Спартак» — «Оренбург»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

В воскресенье, 23 июля, «Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — 17:30 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Оренбург». Видеотрансляция матча в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:25.

В последнем очной встрече команд победу одержал «Оренбург» со счетом 2:0.

В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял третье место в чемпионате России, набрав 54 очка. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке с 46-ю очками.

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