Масалитин оценил работу Федотова после ничьей в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу главного тренера армейцев Владимира Федотова после ничьей в матче 11-го тура РПЛ со столичным «Спартаком» (2:2).

«Уверен, что вопросы в отношении Федотова никуда не денутся. Сегодня была очень яркая игра с хорошими моментами, но почему нельзя было играть так раньше? Пропущенное количество мячей в РПЛ тоже настораживает, нельзя претендовать на высокие места с такими показателями», — приводит слова Масалитина RT.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на восьмой строчке. Армейцы 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября на своем поле примут «Пари НН».