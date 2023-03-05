Масалитин: «У ЦСКА моментов не было, за исключением незасчитанного гола»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре 18-го тура РПЛ между армейцами и «Сочи» (0:1).

«У ЦСКА моментов не было, за исключением незасчитанного гола. У Мойзеса там, наверное, ногти длиннее — я не понял, почему судья в том эпизоде дал свисток. Обнимал он там рукой соперника — как можно было определить по ней, получает ли он преимущество или нет? Это что-то вообще непонятное. Ну, не засчитали и не засчитали», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

На 67-й минуте судья отменил гол защитника армейцев Мойзеса Барбозы.

ЦСКА с 29 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.