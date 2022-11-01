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Сегодня, 11:58

Медина заявил, что в ЦСКА он чувствует себя в безопасности

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что чувствует себя в безопасности в московском клубе.

«В ЦСКА я чувствую себя в безопасности. Есть уверенность в том, что клуб нас поддержит. Это уже происходит. Нас поддерживают, с нами общаются. В этом смысле у нас, легионеров, все в порядке.
Как долго я хочу задержаться в России, в ЦСКА? Приходя в клуб, каждый мечтает, чтобы все было хорошо. В футболе много что происходит, но сейчас я в ЦСКА и думаю о настоящем», — приводит Metaratings слова Медины.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний парагваец забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 15 матчах за армейцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/khesus-medina-v-tsska-ya-chuvstvuyu-sebya-v-bezopasnosti-1400478/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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