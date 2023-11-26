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Мельников: «Не осуждаю Клаудиньо за удар «паненкой» в матче с «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников отреагировал на исполнение 11-метрового Клаудиньо в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).

«Вы помните Федора Смолова на чемпионате мира в матче с Хорватией? Такой же был удар. Думаете, он не хотел забить? Хотел, конечно. Но как-то оригинально. Всем хочется забить «с точки», особенно, когда счет — скользкий: 0:0, 1:1 или 1:0. Все бьют по-разному — кто по углом, кто под перекладину. Многие же вратари гадают, так что бить по центру не лишено смысла. Поэтому осуждать Клаудиньо за такой способ я не стал бы. Он не хотел поиздеваться над вратарем, и сделать так, чтобы зрители над ним поиздевались», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

На 52-й минуте встречи с «Сочи» сине-бело-голубые получили право на пенальти после игры рукой Никиты Бурмистрова. Клаудиньо не смог реализовать одиннадцатиметровый ударом паненкой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-ne-osuzhdayu-klaudin-o-za-udar-panenkoj/
Клаудиньо
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