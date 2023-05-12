Мельников считает, что для «Зенита» важен результат в матче с «Краснодаром»

Первый тренер «Зенита» в российской истории Вячеслав Мельников считает, что в матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» для сине-бело-голубых важен результат.

«Праздник должен быть праздником. В то же время у тренеров «Зенита» есть желание выпустить на поле тех, кто получал мало игрового времени по ходу сезона. У «Зенита» не такие слабые игроки на скамейке, чтобы они вышли и ударили в грязь лицом. Наоборот, для них это шанс показать себя. Придет народ, придет руководство «Зенита». Хочется провести матч, за которым последует чествование, на хорошей позитивной ноте. Я думаю, в игре против «Краснодара» тренеры «Зенита» выпустят основной состав или будут усиливать стартовый по ходу матча, в зависимости от того как он сложится», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 мая. Петербуржцы выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где сине-бело-голубым вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.