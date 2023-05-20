Галактионов: «Наличие Дзюбы добавляет вариативность в атаке. Остроты «Локо» не хватало»

20 мая, 16:35
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру команды в матче 28-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).
— Были удивлены позицией Изидора, почему решили поставить его на эту позицию?
— Когда мы планируем ход матча, мы понимаем в какой зоне, какой игрок нам необходим. Нам нужен был игрок, который не просто будет навязывать борьбу. Остроты не хватило. Наличие Дзюбы добавляет вариативность в атаке. Остроты нам сегодня немножко не хватало.
— Пара центральных защитников играет достаточно долго, что будет, когда вернутся в основной состав другие?
— Сложно загадывать. Временной отрезок слишком длинный. Добавиться Фасон. Это тоже очень качественный футболист. Который добавит определенной надежности.
— Как бы вы прокомментировали замены?
— Надо обратить внимание на то, что в нашей команде есть много молодых футболистов. Раков, Пиняев — совсем еще мальчишки. Нам нужны были люди, которые добавят неожиданности, сделают нестандартный ход. Миранчук и Раков сделали это.
— На сколько довольны качеством сегодняшней игры?
— Нам надо стабилизировать качество. Идет определенная ротация. Большое количество замен и изменений. Оставшиеся матчи нам очень важно улучшать психологию победителей и играть правильно.
— Ваша фамилия Галактионов, можно вашу команду называть Галактикус?
— Ни в коем случае. Это команда «Локомотив». С большим количеством достижений и большой историей. Наша задача двигать клуб к тем реалиям, когда клуб находился в зоне лидирующих позиций.