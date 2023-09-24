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Сегодня, 19:18

Галактионов — о стычках в матче с «Зенитом»: «Эмоции превалировали, хороший накал игры был»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал потасовки, которые произошли в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Эмоции перехлестывали, ничего сверхъестественного не произошло. Эмоции превалировали в конце, хороший накал игры и накал матча был. Мы пожали друг другу руки, все в порядке.

Выход игроков за пределы технической зоны? Придираться к 2-3 см — это одна история. Если много игроков вышли за пределы технической зоны, то заслуженно получим штраф. Но это не отменит того, что мы заслуженно победили. Положительные эмоции, которые команда получила сегодня, превалируют», — сказал Галактионов.

На 90+5-й минуте матча между футболистами случилась потасовка, в ходе которой вторую желтую карточку получил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. После финального свистка футболисты продолжили выяснять отношения.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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