Семак рассказал о состоянии Клаудиньо, который получил травму в матче с «Фенербахче»

Сегодня, 22:27
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Фенербахче» (0:0, 4:3 — пенальти) в матче Кубка PARI Премьер.
Также специалист рассказал о состоянии полузащитника Клаудиньо, который получил травму в первом тайме встречи.
— Сложная игра была сегодня, — сказал Семак. — Команде не хватало свежести в первом тайме, а во втором тайме вязкая игра была. Этот турнир — замечательная возможность подготовиться к сезону.
— Что за травма у Клаудиньо? Есть ли предварительный диагноз и сроки?
— По горячим следам — ушиб. Есть ли что-то более серьезное — завтра узнаем. Надеюсь, ничего серьезного нет.
«Зенит» провел последний матч на Кубке PARI Премьер. 15 июля команде из Санкт-Петербурга предстоит матч против ЦСКА за Суперкубок России.