Мирзоян считает, что в «Спартаке» не уволят Абаскаля в случае неудач

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян отреагировал на продление московским клубом контракта с испанским главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Если мы каждые полгода будем менять тренера, то команды не будет, поэтому все правильно. Он достаточно нормально себя проявляет, строит команду, видим, что команда очень перспективная на сегодняшний день. Все правильно делается. Он, наверное, соображает и думает, что здесь может себя проявить и, естественно, тогда на него обратят внимание другие клубы, будет работать на перспективу. Если руководство клуба подписывает с ним контракт, значит он их устраивает. Мы смотрим со стороны, если есть результат и команда играет, значит все правильно делается. Руководители посчитали, что нужно продлить контракт. Руководство дает уверенность тренеру. Если даже что-то сейчас пойдет не так, никто от этого не застрахован, то ему не скажут собирай чемоданы и уезжай, ему будет доверять и дадут шанс на исправление ситуацию. Каждый из игроков сейчас стремится пробиться в основной состав — это его заслуга», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.