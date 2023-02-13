Чернышов: «В руководстве «Спартака» сидят мудрые люди, которые за эти полгода оценили работу Абаскаля»

Чернышов отреагировал на новость о том, что Абаскаль продлил контракт до 2025 года

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на новость о том, что Гильерме Абаскаль продлил свой контракт с «красно-белыми» до 2025 года.

«Я думаю, что в руководстве «Спартака» сидят мудрые люди, которые за эти полгода оценили работу Абаскаля. Мы же можем делать выводы только на основании проведенных встреч, а руководители клуба могут делать выводы, наблюдая за тренировочным процессом и всем остальным. Я думаю, что проводились беседы с ведущими игроками «Спартака» на предмет того, как Гильерме беседует с футболистами, проводит тренировки. Думаю, что было собрано много информации о работе тренера и руководили «Спартака» определились. Сейчас Абаскаль дал очень хороший результат. Наверняка, он устраивает футболистов и руководство, поэтому с ним решили продлить контракт, но все равно, все будет зависеть от результата», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Он также заявил, что не считает, что Абаскаль уедет из «Спартака» в Европу, потому что российские команды не играют в еврокубках.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержав в них 15 побед.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).