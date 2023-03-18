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Сегодня, 01:24

Мор: «В матче «Спартака» с «Оренбургом» будет забито больше 3 голов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Оренбурга» в 20-м туре чемпионата России.

«Я думаю, это будет очень интересная игра, по моему прогнозу, в матче будет забито больше 3,5 голов. Потому что «Оренбург» довольно ярко и хорошо выступает дома, проиграв только один раз. И вообще они бескомпромиссные, всегда «или пан или пропал» — выиграли или проиграли, почти без ничьих. Еще и этим они интересны. Ну а «Спартак» всегда играет агрессивно, много атакует. Но не считаю, что красно-белые однозначные фавориты, но голов, повторюсь, жду очень много», — цитирует «РБ Спорт» Мора.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится в субботу, 18 марта. Начало — 12.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-v-matche-orenburga-i-spartaka-budet-ochen-mnogo-zabity-h-golov/
Эдуард Мор
Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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