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РПЛ

Сегодня, 09:15

Мор: «Пиняеву — железная красная! Клаудиньо вылетел с поля, как пассажир из забитой в час пик электрички»

Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Пиняев и Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» оценил фол хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева на Клаудиньо в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

— В ситуации с фолом Пиняева на Клаудиньо для меня все очевидно, — отметил Мор.

— Красная?

— Железная! Пиняев безрассудно летел в подкате, не было даже попытки сыграть в мяч. Странно, что не вмешался ВАР.

— Да уж.

— Вот кого мне жаль, так это Клаудиньо. Второй матч подряд против него играют так, что бразилец вылетает с поля, как бедолага-пассажир из забитой в час пик электрички.

— Какой образ!

— Ни динамовцы в Кубке, ни железнодорожники с парнем не церемонились. Просто выносили! Ну и как при таких фолах Клаудиньо может себя проявить? Слава богу, хоть без серьезных травм обошлось... А «Локомотиву» повезло. Если бы Пиняева удалили, еще не факт, что удалось бы довести матч до победы.

Гильермо Абаскаль. «Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина

Клаудиньо
Сергей Пиняев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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