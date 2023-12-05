Мор: «Пиняеву — железная красная! Клаудиньо вылетел с поля, как пассажир из забитой в час пик электрички»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» оценил фол хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева на Клаудиньо в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

— В ситуации с фолом Пиняева на Клаудиньо для меня все очевидно, — отметил Мор.

— Красная?

— Железная! Пиняев безрассудно летел в подкате, не было даже попытки сыграть в мяч. Странно, что не вмешался ВАР.

— Да уж.

— Вот кого мне жаль, так это Клаудиньо. Второй матч подряд против него играют так, что бразилец вылетает с поля, как бедолага-пассажир из забитой в час пик электрички.

— Какой образ!

— Ни динамовцы в Кубке, ни железнодорожники с парнем не церемонились. Просто выносили! Ну и как при таких фолах Клаудиньо может себя проявить? Слава богу, хоть без серьезных травм обошлось... А «Локомотиву» повезло. Если бы Пиняева удалили, еще не факт, что удалось бы довести матч до победы.