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Сегодня, 21:08

Мор считает, что «Спартак» потерпит поражение в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи»

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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что красно-белые потеряют очки в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи».

Игра состоится 13 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Рафаэль Шафеев.

«Я считаю, что «Сочи» не проиграет, команда хороша по игре, а «Спартак» до этого отскочил. «Сочи» очень нужна победа, сейчас будет нормальное поле. Подобные команды просто выгрызают эти очки, а те соперники, которые ни за что не борются, волей-неволей проигрывают такие матчи. И второй важный момент — «Сочи» знает, что делать на поле, в отличие от «Спартака». К моему огромному сожалению, на данный момент я не вижу, за счет чего «Спартак» собирается кого-то обыгрывать. Я думаю, что выиграет «Сочи», — цитирует Мора «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. «Сочи» располагается на 16-й строчке (15 очков).

Эдуард Мор
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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