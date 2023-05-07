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7 мая, 23:30

Мостовой: «Если Семак уйдет из «Зенита» в «Урал», думаете, уральцы станут чемпионами?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу Сергея Семака в «Зените».

«Можно ли Семака назвать лучшим тренером РПЛ? Я на тему не люблю говорить. Я за свою жизнь видел очень много тренеров. Не хочу говорить, что Семак — лучший тренер РПЛ. Если Сергей Богданович завтра уйдет из «Зенита» в «Урал», думаете, уральцы станут чемпионами? Нет, никогда», — цитирует Мостового Metaratings.

В 26-м туре «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2), которая позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-ne-khochu-govorit-chto-semak-luchshii-trener-rpl-249278/
Александр Мостовой
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